Sinistrés : évacuer l'eau à tout prix

Depuis ce matin, Samuel fait le tour de ses champs. Impossible d'atteindre celui-ci. La route est bloquée. La pluie a transformé son champ en rizière. La moutarde ne pourra pas être récoltée. Quelques kilomètres plus loin, ses dix hectares de blé ont aussi des racines dans l'eau. L'agriculteur ne peut rien faire. La parcelle est inondée depuis quatre jours. Il a investi 5 000 euros pour faire pousser ce blé et réfléchit déjà à planter d'autres cultures si celle-ci est perdue. Probablement, du maïs, du soja et du tournesol. Lui est assuré pour ses récoltes, mais ce n'est pas le cas de tous les agriculteurs sinistrés. L'enjeu désormais pour les communes, c'est d'éviter que l'eau n'atteigne les habitations. Un système de réseau d'eau pluviale a été installé pour rejeter l'eau directement vers la Tille, la rivière en crue. Cette pompe a coûté 30 000 euros, mais elle permet un sacré bénéfice. Aucune maison n'est inondée. La pompe a continué de fonctionner tant que la rivière est à un niveau élevé. La décrue de la Tille est lente ; elle devrait durer plusieurs jours. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin