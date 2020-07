S'inscrire à l'opération tranquillité vacances pour éviter les cambriolages

Depuis quelques années, l'opération tranquillité vacances porte ses fruits. C'est un service proposé par la gendarmerie qui consiste à surveiller le domicile des vacanciers afin de les prémunir contre les cambriolages. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre à la gendarmerie la plus proche et remplir un formulaire en renseignant les dates de vacances ainsi que les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence. Un dispositif gratuit proposé dans tout le pays.