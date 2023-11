Sirènes : quand les pompiers se font à nouveau entendre

C’est le signal que les pompiers vont intervenir. La sirène retentit dans toute la ville pour sensibiliser les habitants au travail des soldats du feu. "On n’en parle peut-être pas assez dans la vie courante, des pompiers. Et pourtant, on en a besoin régulièrement", affirme un riverain. À Objat (Corrèze), la sirène résonne trois à quatre fois par semaine lors des interventions d’envergure. Il y a encore quinze ans, cette alarme servait à prévenir les sapeurs-pompiers volontaires qu’il fallait se rendre d’urgence à la caserne. Mais aujourd’hui, ils sont joignables individuellement et la sirène n’est plus nécessaire. Alors, le lien de proximité avec les habitants s’est un peu effrité. "La caserne est un peu plus excentrée qu’avant, donc c’est vrai que cela permet d’avoir un petit retour sympa avec la population et de pouvoir échanger", affirme Prisca Neuville, sapeur-pompier volontaire. Chez les pompiers, on espère même que ce lien renoué pourra amener de nouveaux volontaires à pousser les portes du centre de secours. Dans cette commune, les retours sur cette sirène sont positifs. D’autres casernes de pompiers en Corrèze en seront bientôt équipées. TF1 | Reportage T. Copleux, B. Ghorchi