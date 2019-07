Sisteron : les services d'urgence de nuit temporairement fermés

Depuis le 15 juillet 2019, les services d'urgence de l'hôpital de Sisteron sont fermés durant la nuit, et ce, pour un certain temps. Une réorganisation qui s'est imposée après l'arrêt maladie d'un médecin du service victime de surmenage. Si pour le personnel, c'est quasiment la meilleure solution pour pallier ce genre d'incident, pour les habitants, c'est moins confortable. Toutefois, un médecin de ville assure les soins jusqu'à minuit. Quant aux urgences vitales, le 15 les prendra en charge. Autrement, le patient sera redirigé vers l'hôpital de Gap. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.