Le site ostréicole le plus petit de France se trouve en Vendée

Derrière les dunes des côtes de la Vendée, sous les eaux, les bassins à huîtres sont abondants. A Talmont-Saint-Hilaire, le parc à huîtres est un site unique en France. C'est le plus petit centre ostréicole avec seulement cinq entreprises voisines. A moins d'un mois des fêtes, les professionnels préparent les coquillages. Ces dernièrs sont triés à la main un par un. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.