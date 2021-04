Sites, agences... comment les plus de 50 ans s'y prennent-ils pour rencontrer l'amour ?

Corinne et Thierry pensaient que la chance les avait abandonnés jusqu'à ce jour de juillet dernier et leur rencontre. "Depuis qu'on se connaît, on fait tout à deux et de façon naturelle. En fait, c'est fluide. On arrive des fois à penser à la même chose", expliquent-ils. Pourtant, après une vie bien remplie et la cinquantaine passée, pas facile de s'imaginer revivre une histoire d'amour. Aujourd'hui, les doutes ont disparu. Ces neuf mois de relation sans nuages ont débuté derrière un écran, sur un site de rencontres exclusivement réservé aux plus de 50 ans. D'après sa directrice, les seniors auraient une façon bien à eux de faire des rencontres. L'abonnement au site est payant, une manière d'éviter les faux profils. Pour trouver l'amour, Christian, lui, a une autre tactique. Il y a un mois, il a passé la porte d'une agence matrimoniale. Ce kinésithérapeute à la retraite souhaite rencontrer une femme pour partager ses passions, la randonnée surtout. Après un entretien pour cerner sa recherche et sa personnalité, la conseillère va lui présenter des profils qu'elle juge compatibles. Ces services de rencontres totalement personnalisés coûtent entre 1 000 et 1 600 euros.