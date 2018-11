La situation des enfants au Yémen est plus que critique

Près de cinq millions d'enfants sont menacés par la famine à cause de la guerre qui n'en finit pas au Yémen. Pour survivre, certains doivent mendier ou travailler. Malgré les tentatives d'alerte de l’UNICEF sur leur sort, les cas de malnutrition se multiplient. Et la situation va bien au-delà puisque bon nombre d'entre eux sont blessés et tués à cause des affrontements. Un enfant meurt toutes les dix minutes dans ce pays en guerre, coupé du reste du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.