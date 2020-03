REPORTAGE - Comment les migrants tentent de passer la frontière de la Turquie vers la Grèce

TENSIONS - La Grèce et la Turquie entretiennent une relation extrêmement tendue en raison des migrants qui tentent de franchir la frontière depuis la Turquie. Une réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur européens est prévue mercredi pour résoudre ce problème. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.