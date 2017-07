La situation au Venezuela toujours plus tendue  

Hier 10 personnes sont mortes lors de violences en marge de l’élection de l’Assemblée constituante voulue par Nicolas Maduro. Le face à face entre manifestants et police est de plus en plus violent à Caracas. Un climat de guerre civile règne sur place : l’opposition n’arrêtera pas tant que le président du pays ne quittera pas le pouvoir, mais ce dernier ne l’entend pas de cette oreille.