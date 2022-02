Six ans après, Longessaigne retrouve son restaurant

C'est un petit bourg qui sommeille dans les monts du Lyonnais, où ce matin-là, on attend un heureux événement. Pousser à nouveau la porte de leur bistrot, les 600 habitants de Longessaigne (Rhône) en rêvaient depuis six ans. Et c'est d'abord Théo Boissier et Vincent Tellot, les héros du jour, qu'ils célèbrent. Pour ces deux amis cuisiniers, c'est aussi le grand jour. Leur famille est même venue leur donner un coup de main. Première réservation et premiers plats qu'ils mijotent. "Heureux de pouvoir cuisiner enfin chez nous et de donner du bonheur à tout le monde par notre bonne cuisine. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut avoir pour un restaurateur", lance l'un d'entre eux. D'ailleurs, ils veulent mettre à l'honneur les produits du village. Un établissement historique abandonné par l'ancien gérant, parti du jour au lendemain. La commune l'a entièrement rénové, et grâce à SOS Villages, a déniché les heureux élus. C'est donc parti aussi pour le premier service quasiment complet. Des retrouvailles, ça ne se manque pas. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize