Six milliards oubliés par les épargnants

C'est un véritable trésor que les Français ont oublié. Il s'agit de 6,3 milliards d'euros d'épargne qui n'ont jamais été réclamés. "Je sais qu'il y a des gens qui sont morts. Ils ont laissé des comptes, sans que personne ne réclame", lance une passante. L'argent provient des comptes inactifs. Ce sont les comptes bancaires et les assurances-vie sur lesquels aucune opération n'a été effectuée pendant dix ans. Durant cette période, les organismes doivent vous relancer régulièrement. C'est ce qui est arrivé à Marie-Hélène. En réalité, avant d'être encaissé par l’État, l'argent va être conservé à la Caisse des dépôts et consignations pendant 20 ans. Cela vous laisse un peu de temps pour le réclamer. Mais cette fois, c'est à vous de faire la démarche en vous connectant sur un site Internet dédié. Depuis la création de ce site, il y a six ans, un demi-milliard d'euro a été restitué aux Français. Le montant moyen restitué est de 2 876 euros. Aujourd'hui, dix millions de comptes et contrats cherchent toujours preneurs. TF1 | Reportage L. Palmier, P. Marcellin