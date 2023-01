Six mois après, la forêt des Landes brûle toujours

Le décor est surréaliste. Six mois après l'incendie qui a ravagé plus de 3 000 hectares sur la commune d'Hostens (Gironde), la forêt continue de brûler. Ou plus exactement le lignite, cette roche située à un mètre sous terre. Pour l'instant aucun risque de reprise du feu. Mais d'ici quelques mois, ces fumées pourraient de nouveau menacer la forêt. Le feu couve et c'est là le risque. Si au printemps, on continue à avoir cette combustion, il faudra prendre des mesures pour l'arrêter parce que la végétation va repartir, il y en aura qui seront sèches et on pourrait avoir des nouveaux départs de feu. Dans le village, l'incendie est encore dans toutes les têtes et avec lui la crainte que le cauchemar se répète. Les habitants trouvent cet événement triste. Comment éviter un autre drame ? L'association de défense contre les incendies a élaboré un nouveau plan d'action. Problème, ce plan, transmis à l’État en octobre dernier, est resté lettre morte. L'association réclame cinq millions d'euros pour mettre en place ces mesures de prévention. Les incendies de l'été dernier auraient coûtées plusieurs dizaines de millions d'euros à l’État. TF1 | Reportage V. David, E.Castaing