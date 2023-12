Six mois après le séisme, des sinistrés délaissés

Dans ce mobil-home à Cram-Chaban, Maud Hamel, une sinistrée du séisme en Charente-Maritime, vit avec son mari et ses quatre enfants. La famille a quand même trouvé une petite place pour le sapin, mais six mois après le tremblement de terre, la mère de famille se sent abandonnée. En plus de leur prêt, la famille devra bientôt payer 750 euros par mois pour leur mobil-home, un loyer jusque-là financé par l’État. Dix-neuf logements ont été installés en urgence sur le terrain de foot de la commune. Malgré la reconnaissance de catastrophe naturelle, les démarches ne semblent pas avancer plus vite. Avec le début des travaux dans quelques mois, la plage risque de manquer. Même le maire est concerné, sa toiture devrait être refaite. En ville, 180 maisons ont été endommagées, parfois complètement effondrées. Six mois après, la scène semble figée. Avec leur collectif, les sinistrés demandent la prise en charge du relogement jusqu’à la fin des travaux. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, E. Boishult