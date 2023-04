Six morts dans l'avalanche : vive émotion aux Contamines-Montjoie

Le village de Contamines-Montjoie se réveille encore sous le choc. Une avalanche s'est déclenchée dans le massif du Mont-Blanc. L'une des plus meurtrières de ces dernières années. Ce lundi matin, le corps des deux dernières personnes portées disparues ont été retrouvées. Le bilan est très lourd, six morts. Une coulée à 3 600 mètres d'altitude aux dômes de Miage, un secteur très emprunté par les randonneurs. Ils étaient quinze à arpenter le glacier au moment de l'avalanche. Parmi eux, des guides de la compagnie de Saint-Gervais. Deux d'entre eux sont décédés. Le risque d'avalanche n'était qu'au niveau de deux sur cinq, dimanche. Les recherches ont repris au lever du jour. Une trentaine de secouristes et deux hélicoptères ont été mobilisés. En fin de matinée, le corps de la dernière victime disparue a été retrouvé. Le bilan s'alourdit à six morts. Sur les neuf rescapés, une personne est légèrement blessée. Les recherches se sont arrêtées en fin de matinée. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerrone