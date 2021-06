Ski : Avoriaz ouvre ses pistes pour trois jours

C'est un cri de joie qui ressemble à une libération. Ils ont attendu ce moment toute la saison de ski pour pouvoir profiter des remontées mécaniques puis se laisser griser par les sensations de la glisse. "Ça fait tellement plaisir, on était en manque"; "c'est tellement merveilleux de faire du ski au mois de juin, on a tiré la langue tout l'hiver à regarder la neige et pas de remontées", lancent quelques amateurs. Pas une minute à perdre, tous les passionnés se sont précipités sur le domaine d'Avoriaz. Ici, cinq pistes sont ouvertes pendant trois jours. Ce sont notamment les chutes de neige exceptionnelles des derniers mois qui ont permis de skier encore en juin. Du ski au printemps rendu possible aussi grâce au regel nocturne car même à 2 000 mètres d'altitude, il fait plus de quinze degrés l'après-midi. Les pistes ne sont donc ouvertes que de 8 à 13 heures. Pour respecter les mesures sanitaires, seule la moitié des places peut être utilisée sur les télésièges. Jusqu'à dimanche, 1 800 forfaits seront vendus chaque jour pas plus. Et comme le soleil est attendu ce week-end, il n'y aura qu'à savourer.