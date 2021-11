Ski : comment les stations réagissent aux annonces de Jean Castex

Dans une station de ski de Manigod (Haute-Savoie), le moral est au beau fixe. Pour l'instant, le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les remontées mécaniques. Un soulagement pour les professionnels. "Avoir les règles du jeu avant l'ouverture, c'est rassurant pour nos futurs clients et nos collaborateurs qui travaillent à la mise en œuvre de la saison", affirme Julien Mairot. Toutefois, c'est un protocole variable selon la situation épidémique. Si le taux d'incidence dépasse 200 cas pour 100 000 habitants au niveau national, le pass sera exigé. Une crainte pour certains. Pour l'hôtelier-restaurateur Christophe Pessey, la saison s'annonce excellente, mais les conditions ne changent pas. Dans les commerces de la station, les annonces du gouvernement sont bien reçues. Ils n'ont qu'une hâte : accueillir les premiers skieurs. "Ce qui est important c'est que tous nos clients puissent enfin skier et profiter de la neige. Ils en ont été tellement privés l'année dernière", explique Samuel Mortier. Le masque, lui, sera obligatoire dans les files d'attente et certaines remontées comme les télécabines. Des contrôles aléatoires seront effectués tout au long de la saison.