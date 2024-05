Ski en ville : la folie des grandeurs des pistes chinoises

À première vue, c'est une station de ski comme les autres avec son télésiège, son canon à neige et même une dameuse. Mais à y regarder de plus près, cherchez les erreurs. Les snowboardeurs ont notamment des looks comme vous n'en croiserez jamais à Chamonix. Ils sont habillés mi-hiver mi-été, car il fait 28 degrés dehors. Plus de doute possible, nous sommes bien dans une station de ski en intérieur. Pour y accéder, pas de besoin de pneus neige, le parc est en plein centre-ville. Alors, cette famille vient équipée tous les week-ends. Pour maintenir ce froid artificiel, il y a des climatiseurs partout reliés à une centrale de réfrigération. L'écologie, ce sera pour une autre fois. Skier sans risque d'avalanche, la promesse séduit chaque jour plus de 5 000 visiteurs. En la matière, les Chinois ne font pas dans la demi-mesure. Ce parc est le plus grand du monde, mais plus pour longtemps. Dans le sud du pays, il y a un chantier titanesque. Plus de 1 300 ouvriers travaillent sept jours sur sept pour bâtir le prochain parc de ski. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano