Ski : la saison est lancée dans les Pyrénées

Cela fait des semaines qu'ils se préparent. Les derniers panneaux installés et c'est ouvert, en piste. Magnifique d'avoir les pistes juste pour soi, le privilège du vendredi. En bas, un peu plus tôt, ça trépigne. Les masques sont obligatoires pour les retrouvailles avec les remontées mécaniques. Il y a ceux qui montaient à peaux de phoque ces derniers jours déjà entraînés, et les il y a les autres qui y vont doucement. "On doit se chauffer les jambes", "On a le soleil, on a de l'espace, que demander de mieux", témoignent les skieurs. Avec moins six degrés dehors, dans le restaurant d'altitude, branle-bas de combat. Les dernières livraisons sont arrivées jeudi. Il faut ranger les fromages et saucissons, un peu d'excitation : "On est plus qu'heureux parce que ça nous manquait quand même de retrouver les clients et toute l'équipe". Pour les skieurs catalans, l'ouverture coïncide avec un week-end de quatre jours fériés. Chez les loueurs de ski, tout est prêt. D'ailleurs, on compte déjà des réservations jusqu'au mois d'avril. TF1 | Reportage F. de Juvigny, J.V. Molinier