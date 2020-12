Ski : le plaidoyer de Laurent Wauquiez pour l’ouverture des remontées mécaniques

En raison de la situation sanitaire, cet hiver, les skieurs seront privés de remontées mécaniques. Une décision que Laurent Wauquiez, président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, juge sans cohérence. Sa région étant touchée de près par la mesure, il demande ainsi à ce que les remontées mécaniques rouvrent dès cet hiver. "La montagne, c'est les grandes stations mais c'est aussi tous nos petits villages", explique-t-il. "On peut s'entasser dans le métro mais on ne peut pas respirer le bonheur dans nos stations. A Noël, vous aurez le droit d'aller dans une salle de spectacle fermée, mais en revanche vous ne pouvez pas aller sur un télésiège", rajoute-t-il. Alors qu'il dénonce la situation hors des frontières, le gouvernement a proposé d'y effectuer des contrôles. Au lieu de procéder à ces dits contrôles, Laurent Wauquiez propose simplement la réouverture des stations avec des protocoles sanitaires exigeants. D'après lui, cela permettrait de sauver de nombreux emplois et de laisser profiter les Français de leurs montagnes durant les fêtes.