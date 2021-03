Ski : le sacre d'Alexis Pinturault fait la fierté de Courchevel

Bruno Tuaire était en bas de la piste samedi lorsqu'Alexis Pinturault a passé la ligne d'arrivée. "On est tombé dans les bras parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. On pleurait tous", a-t-il confié. Le jour de son anniversaire, le skieur de Courchevel a remporté la Coupe du monde de ski alpin. Son ancien entraîneur, celui qui l'a vu faire ses premières descentes, n'en revient pas. Voilà que 24 ans plus tard, Luc Alphand a désormais un successeur. Ce lundi matin, les habitants de la station savoyarde sont dithyrambiques : "Je savais qu'il allait gagner. C'était fabuleux" ; "Avoir un enfant du pays qui a commencé à skier à Courchevel et qui arrive à ce niveau de renommée mondiale, c'est un plus qui n'est pas négligeable". Alexis Pinturault devient le quatrième Français à remporter un globe de cristal. Sandra, sa sœur, est heureuse pour lui. "Cela fait des années qu'il voulait avoir cet accomplissement", a-t-elle confié. À 30 ans, "la bête", de son surnom, vise encore plus haut. Son prochain objectif : une médaille d'or olympique à Pékin l'année prochaine.