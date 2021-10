Ski : les remontées mécaniques ouvriront bien cet hiver

C'est désormais officiel ! Après quinze mois d'arrêt, les remontées mécaniques vont rouvrir cet hiver. Une annonce qui réjouit les habitants de Villard-de-Lans (Isère). "On a trouvé ça super, car ça été très dur pour toutes les stations" ; C'est important parce que ça va ramener du monde", lancent certains d'entre eux. En temps normal, les sports d'hiver génèrent un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros pour les commerçants du village. L'hiver dernier, il a chuté de 70%. "On est impatient que ça soit l'hiver pour que les gens reviennent pour le ski. Il y aura plus de monde", confie Cyril Gueripel, vendeur au magasin de vêtements de sports "Edelweiss". Du monde, Pierre-Bernard Granger, gérant de l'hôtel "Le Christiana", en attend avec impatience. Pendant des mois, plusieurs de ses chambres sont restées désespérément vides. La fermeture des remontées mécaniques lui a fait perdre un tiers de sa clientèle. Si la situation le permet, le pass sanitaire ne sera plus obligatoire. Les stations de ski font travailler environ 120 000 personnes dans le pays.