Les stations privées de classes de neige

C'était inespéré, mais ils sont là, les tous premiers écoliers avec skis aux pieds cet hiver, dans les Alpes-Maritimes. En effet, le préfet a donné son feu vert deux jours plus tôt, mais sous certaines conditions : uniquement pour les débutants. De ce fait, il est possible de faire monter ces jeunes à l'aide du tapis roulant tout juste à côté. Il est à noter qu'ils ne sont qu'une quarantaine d'enfants alors qu'ils devraient être une centaine à étudier le matin et skier l'après-midi. Et puisque la plupart des classes de neige ont été annulées, les rares moniteurs présents sont démunis. Un peu plus bas dans le village d'Auron, beaucoup de commerces sont fermés. En principe à cette période, les rues sont animées, mais en ce moment, c'est le désert. Chez un loueur de skis, les matériels s'entassent. Les scolaires pèsent 15% dans son chiffre d'affaires déjà affecté par l'absence de touristes. Au moins, la commerçante peut ouvrir, ce qui n'est pas le cas d'un établissement qui accueille des classes de neige.