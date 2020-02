Ski : les vacanciers profitent du soleil et de la neige à Hauteluce

Avant ce dernier week-end de chassé-croisé des vacances d'hiver, la neige a recommencé à tomber en montagne. À Hauteluce (Savoie), c'est une journée de rêve qui s'annonce pour les vacanciers avec la neige fraîche et le soleil. Pour les professionnels, la fin des vacances se présente sous les meilleurs auspices. Les hôteliers sont également satisfaits, car ils affichent un taux de remplissage de 90%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.