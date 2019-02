Du ski en plein soleil dans les Vosges

Le printemps est en avance dans les Vosges, où des vacanciers profitent des pistes sous un soleil radieux. De douces températures qui ramollissent la neige, mais pour certains, pas question d'arrêter de skier pour autant. Ski de fond, luge et bronzage sont autant d'activités possibles au Col de la Schlucht. Vosgiens et touristes comptent bien profiter de ces températures exceptionnelles puisque bientôt, elles laisseront place à la pluie et aux flocons de neige. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.