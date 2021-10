Ski : Tignes donne le coup d’envoi de sa saison

Le soleil se lève sur le glacier de la Grande-Motte à Tignes et déjà, c'est l'effervescence pour les techniciens. Tout doit être prêt. Ici, cinq pistes de descente seront ouvertes au grand public et six remontées mécaniques, soit 10% du domaine skiable. Les pisteurs ont encore du travail. A laide d'un treuil, il faut damer les pistes à plus de 3 000 mètres d'altitude. Une opération délicate mais aucun problème pour Jean-Louis. Dès demain, les skieurs pourront profiter des pistes presque comme avant. "Pas de pass sanitaire pour les remontées mécaniques, uniquement le masque dans les transports. C'est un grand soulagement. C'est aussi un élément de réassurance qui va permettre à tous les vacanciers de revenir skier à Tignes", précise Frédéric Porte. Les professionnels ne sont pas les seuls à être impatients. Les réservations approchent déjà les taux de 2019. Un engouement aussi ressenti chez ce loueur : "on s'attend à une bonne saison. Les taux de réservation sont plutôt bons notamment pour les vacances scolaires", se réjouit Clément Christin. Le reste du domaine ouvrira fin novembre et les skieurs pourront en profiter jusqu'au mois de mai.