Ski : une station rien que pour les enfants

Un peu d'appréhension pour Mathilde, mais aussi une grande excitation. Accompagnée de son grand-père, elle découvre les rudiments du ski. Malgré les chutes, les progrès sont indéniables. Ouverture anticipée donc pour la station de Chalmazel (Loire) même si pour l'instant, seul l'espace débutant est accessible. On vient skier en famille, un moment privilégié pour Baptiste qui découvre de nouvelles sensations. Il est tombé 50 cm de neige le week-end dernier. Alors, même les skieurs avertis peuvent commencer à se faire plaisir. Les plus jeunes, eux, apprivoisent l'équilibre sous le regard bienveillant des mamans. "Pour nous le mercredi, c'est journée en famille. C'est du plaisir d'être à la neige, le froid, ça apporte des petits frissons qui sont sympas", confie l'une d'elles. La saison débute aussi chez le loueur de ski. Il lui a donc fallu se préparer en urgence. Avis aux amateurs, le week-end prochain, Chalmazel ouvrira l’intégralité de son domaine. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi