Ski : Val Thorens ouvre ses pistes ce week-end

C'est une course contre la montre. Dans moins de 48 heures, les dameuses laisseront place aux skieurs pour le plus grand bonheur de Gilles. "Franchement, ça fait plaisir de remonter au volant d'une machine. On est prêt pour l'ouverture. On a eu une bonne production de neige de culture qui nous a permis d'enneiger environ un tiers du domaine", a-t-il expliqué. Ce jeudi matin, une cinquantaine d'agents s'activent sur les pistes de Val Thorens. Au même moment, dans une boulangerie en apparence calme, ça chauffe au fournil. Le boulanger a commandé une tonne de farine en prévision du week-end. Les vendeuses, comme Lola, s'apprêtent à travailler davantage. "On va venir vers six heures. On va peut-être prendre une pause le midi. Puis, on sera là jusqu'à 21 heures", a-t-elle affirmé. Un sentiment de renaissance règne dans la station de ski où 2 500 saisonniers vont se croiser cet hiver. Les tables retrouvent aussi le soleil. Certains hôtels affichent presque complets. Entre 5 000 et 10 000 personnes sont attendues ce week-end pour dévaler les pistes de Val Thorens. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand