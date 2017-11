Le slime est un cadeau très apprécié par les enfants

Le slime est une matière gluante et collante, qui amuse beaucoup les enfants, surtout en ces périodes de fêtes. Il est présenté soit en vert soit en rose selon les goûts, extrêmement collant, il emmet parfois du son. Inventé par des bruiteurs de cinéma pour créer des effets sonores, cette pâte venue des Etats-Unis a vu sa popularité exploser grâce à des vidéos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.