Smic : qui touchera la prime d'activité ?

La prime d'activité de 100 euros ne sera pas attribuée à tous les Smicards. Les salariés, célibataires et sans enfant, doivent toucher au minimum 1 379 euros nets par mois pour pouvoir en bénéficier. Ce plafond va augmenter dès 2019 et atteindra les 1 806 euros nets. Un père ou une mère célibataire touchant 2 288 euros nets par mois pourra également percevoir une prime jusqu'à 100 euros. Mais alors qui ne pourra pas en bénéficier ?