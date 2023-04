SMS, maudite écriture intuitive !

Avec les nouveaux téléphones, c’en est fini des claviers classiques pour faire place aujourd’hui aux tactiles et intuitifs. Autrement dit, lorsque vous tapez un mot, le téléphone se propose de le finir lui-même. Et vous aurez une ribambelle de messages parfaitement improbables. Si vous êtes adeptes des messages écrits en marchant, en plein soleil, ou carrément sans regarder votre écran, alors, vous avez sans doute déjà dû envoyer des mots d’excuses à au moins l’un de vos interlocuteurs. Parce que pratique et rapide, les Français envoient en moyenne près de 140 messages par mois avec leur téléphone. Et même si plusieurs services de messagerie proposent de pouvoir supprimer un message déjà envoyé, il y a beaucoup de Français adeptes des messages vocaux. Ainsi, ils optent pour la sécurité, car ne risquent pas de faire de fautes. C’est à se demander si le meilleur moyen pour ne pas se retrouver avec un message embarrassant ne serait pas de s’envoyer des lettres manuscrites, comme avant. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive