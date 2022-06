SNCF : 29 euros en TER pour les jeunes cet été, c’est fini !

Pendant deux ans, tous les étés, Cyrielle profitait du Pass jeune TER pour aller de Caen (Calvados) à Strasbourg (Bas-Rhin). Cette année, il est supprimé, une très mauvaise nouvelle. De nombreux jeunes, de douze à 25 ans, auraient aimé souscrire au pass illimité à 29 euros. Par ailleurs, une jeune fille part travailler dans un camping près de Lyon (Rhône) et cela l’aurait bien arrangé. Le pass était mis en place depuis 2020 par une association d'élus régionaux pour le mois de juillet et d’août. L’an passé, 84 000 jeunes en avaient profité. Pour cet été, ils vont devoir s’adapter. Prendre sa voiture quand on en a une, ce n’est pas très écologique et surtout pas économique. Louise aurait aimé souscrire au Pass jeune, car cet été, elle prendra le TER tous les jours. Elle confie que c’est dommage et ridicule de supprimer des choses qui donnent des avantages aux jeunes. L’offre est supprimée par manque de financement public. Une pétition en ligne, qui rassemble 13 500 signatures, a été créée pour demander son renouvellement. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos