SNCF : 500.000 billets de plus cet été

Surprise ce jeudi matin sur le site de la SNCF. Pour un trajet de Dijon (Côte-d'Or) à Marseille (Bouches-du-Rhône), un samedi en plein mois d’août, des places sont disponibles dans quasiment tous les trains. Comme pour aller à Quimper (Finistère) en partant du Mans (Pays de la Loire) sur les mêmes dates, ou encore de Lyon (Rhône) à Montpellier (Hérault) à la mi-juillet. Alors que jusqu’ici, cet été, la plupart des trains affichaient déjà complet, La SNCF vient de mettre en vente 500 000 billets supplémentaire. C'est une bonne nouvelle pour les futurs vacanciers. Pour transporter ces 500 000 voyageurs supplémentaires, certains trains seront composés de deux rames et non plus d’une. Des rames déjà prévues pour cet été, mais qui circuleront davantage. Cette année, la demande explose pour les vacances d’été. Avant même la mise en vente de nouvelles places, déjà huit millions de billets ont été vendus pour le mois de juillet et août. La SNCF assure que les nouveaux billets ne sont pas plus chers, à condition de ne pas réserver à la dernière minute. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Debut, T. Marquez