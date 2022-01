SNCF : acheter en ligne enfin plus simple ?

Si vous aviez l'habitude du site ou de l'application OUI.sncf, c'est désormais terminé. Place maintenant à la SNCF Connect. Pour l'obtenir, il suffit de mettre à jour son appli. En gare ce mardi matin, certains l'ont déjà installé. D'autres ont préféré ne pas y toucher. Alors, qu'est-ce que ça change ? Auparavant, il y avait près d'une dizaine de plateformes différentes pour réserver un billet de TGV, d'Intercités et de TER. Aujourd'hui, tout est regroupé au même endroit. On peut ajouter ses cartes de réduction, voir s'il y a des retards et combien de places sont encore disponible dans un train. La plateforme permet aussi de réserver un ticket de bus, prendre un taxi ou louer une voiture. Mais impossible de prendre un billet chez une compagnie concurrente. L'important pour la SNCF est de simplifier au maximum les démarches. "Notre promesse c'est tout ce que vous faites dans d'autres services numériques du groupe, vous êtes capable de le faire sur SNCF Connect", explique Anne Pruvot, directrice générale "SNCF Connect & Tech". Une simplification donc pour les usagers qui ne devrait pas en revanche mettre fin au nombreux écarts de prix pour un même trajet. TF1 | Reportage V. Dépret, V. Daran, M. Derre