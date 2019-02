SNCF : la compagnie va équiper ses contrôleurs de nouveaux logiciels pour lutter contre la fraude

A la gare de Vervins, dans l'Aisne, il n'y a ni guichets ni distributeurs de billets. Les habitants sont obligés de les prendre dans le train même. Mais bientôt, cette pratique ne sera plus possible. La SNCF va équiper ses contrôleurs de nouveaux logiciels pour faciliter l'achat des billets et réduire le risque de fraude. Il faudra donc impérativement avoir un billet avant de monter dans le train, sinon, le prix sera plus élevé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.