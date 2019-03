SNCF : de plus en plus de gares et de guichets fermés dans les régions, une catastrophe ?

La SNCF continue à fermer de plus en plus de gares et de guichets dans les régions. Une mauvaise nouvelle pour les usagers, le tourisme, l’hôtellerie ainsi que les communes, déjà touchées par la disparition d'autres services publics. Les cas se succèdent le long des 120 kilomètres de voies ferrées reliant Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Obligés de se déplacer en bus, les voyageurs diminuent progressivement en nombre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.