SNCF : des cartes "Avantage" pas si avantageuses

Depuis ce mardi matin, les détenteurs de cartes "Avantage" vont donc payer leurs billets plus chers. Pour rappel, le prix des cartes "Avantage", qui concerne toutes les tranches d'âge, ne change pas. Elle coûte toujours 49 euros. Et elle permet de voyager à prix réduit quand on est accompagné d'un enfant ou que l'on se déplace en fin de semaine. En revanche, le prix maximal des billets achetés avec cette carte est relevé de dix euros par trajet et par personne. Ce sera désormais 49 euros pour les trajets plus courts, 69 euros pour les déplacements de moins de trois heures, et 89 euros pour les plus longs. Sur un trajet court, une place en seconde classe à 54 euros passe à 37 euros. Il faut donc trois voyages pour rentabiliser la carte. Alors, cette semaine, celle-ci est proposée à moitié prix. C’est une façon de passer la pilule pour la SNCF, qui justifie son augmentation par l'inflation notamment celle de l'électricité. La hausse globale des billets ne devrait pas dépasser 5% cette année sur ces TGV. TF1 | Reportage S. Millanvoye, O. Stammbach, I. Lyafori