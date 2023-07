SNCF, des grands travaux pour améliorer la ponctualité

Ce sont des travaux titanesques qui nécessitent de lourdes interventions. Cette potence qui date des années 50 pèse près de cinq tonnes. Obsolète, elle est retirée pour être remplacée par une signalisation plus moderne. Parce qu’au départ, 50 trains circulaient ici tous les jours, aujourd’hui, ce sont 280. Alors, c'est tout le système de guidage qui doit être changé. Aucun train ne circule pendant 48 heures pour travailler sur 125 kilomètres de voies. Et pour en arriver là, il y a eu sept ans de préparation. Plus de 300 personnes ont travaillé nuit et jour sur ce réseau durant tout un week-end. Et grâce à ces travaux, les anciens postes d'aiguillage sont supprimés pour faire place à un outil ultra-moderne. Toutes les commandes sont désormais centralisées et automatisées. Des opérateurs ont une vue globale du réseau en temps réel. Le but est de mieux gérer les perturbations. Pour permettre au réseau SNCF de se transformer ainsi, les agents d’aiguillage ont été formés pendant un an sur un simulateur, comme un pilote d'avion. Ils vont pouvoir assurer le déplacement des 270 000 voyageurs quotidiens des Hauts-de-France. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agribas