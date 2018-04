SNCF : la grève reprendra du samedi 7 au mardi 10 avril

Le face à face entre le ministère des Transports et les représentants des cheminots du jeudi 5 avril a été tendu. Ce vendredi 6 avril, de nombreux usagers de la SNCF craignent que ce bras de fer continue dans la durée. Toutefois, bien que la grève à la SNCF reprenne dès le 7 avril en soirée, la ministre des Transports, Élisabeth Borne, estime que cette concertation doit rester constructive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.