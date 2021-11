SNCF : la nuit difficile des 1 200 passagers sur la ligne Clermont-Ferrand-Paris

Après six heures de retard, ils arrivent enfin. Les 1 200 voyageurs sont épuisés après une interminable nuit d'attente, bloqués sur la ligne Clermont-Paris. L'arrivée qui devait se faire à 22 heures sera finalement à quatre heures du matin. Par ailleurs, il faut encore prendre son mal en patience pour trouver un taxi. C'est une nuit particulièrement éprouvante pour ceux qui venaient de plus loin. Que s'est-il passé ? Les retards ont concerné deux intercités. La faute d'abord à des sangliers percutés par un des trains près de Gien (Loiret) causant 1h30 de retard. Un autre problème d'alimentation électrique survient à hauteur de Fontainebleau, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Le trafic est à l'arrêt. Conséquence : les voyageurs doivent être transférés d'un train à un autre. Ils traversent les voies en plein milieu de la nuit. L'opération prend du temps. Résultat : un troisième train engagé sur la ligne est, lui aussi, retardé. La SNCF assure que les voyageurs seront remboursés. La panne électrique est désormais réparée et le trafic sur la ligne est revenu à la normale.