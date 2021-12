SNCF : le grand départ pour réveillonner en famille

Ils se pressent par centaines à chaque départ pour passer les portiques. Mais cela reste plutôt fluide, sans doute en partie grâce aux bracelets bleus distribués dès l'arrivée en gare. C'est le moyen de vérifier que le pass sanitaire a déjà été vérifié. Efficaces, de nombreux voyageurs en ont un, parfois sans savoir pourquoi. Malgré la flambée de l'épidémie, les voyageurs sont plutôt sereins. C'est le cas de cette mère et sa fille qui partent à Lyon pour Noël. Ce week-end, un train sur trois affiche complet comme ce TGV. Malgré cela, rares sont les voyageurs inquiets pour la promiscuité dans les wagons : "on n'est pas très stressés et on va en profiter au maximum". Cette sérénité s'explique peut-être aussi par le port du masque bien respecté dans les trains, sauf exception. Pour d'autres par contre, cette foule de Noël reste une angoisse. Enfin pour les voyageurs les plus connectés, la SNCF propose un système qui accélère encore un peu plus l'accès au quai. À l'arrivée en gare en revanche, plus besoin de montrer le pass. Cela facilite les retrouvailles. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Lormant, E. Berra