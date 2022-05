SNCF : les prix des billets de train ont-ils flambé ?

À la question "les prix des billets de train sont-ils aujourd'hui plus chers qu'avant ?", les voyageurs rencontrés ce lundi matin sont unanimes. "C'est en hausse. On en est venu à prendre la carte jeune pour rentabiliser parce que ça revient assez cher", lance l'un d'être eux. En effet, les prix ont augmenté de 15% en un an, selon l'Insee qui a comparé 250 trajets avec ou sans carte de réduction, en TER ou en TGV. Des tarifs en augmentation, c'est faux répond la SNCF, pour qui la méthode de calcul n'est pas la bonne. Selon l'entreprise ferroviaire, les prix sont à la baisse. "Ce qui est intéressant, c'est de comparer les prix actuels avec ceux de 2019. On a réduit nos prix de 7%, en particulier grâce à l'augmentation des trains Ouigo qui proposent des tarifs très bas, et puis grâce à la mise en place des cartes avantages", explique Alain , directeur de Voyages SNCF. Des arguments difficiles à comprendre pour les Français qui déplorent surtout des tarifs jugés illisibles. Pour payer moins cher, il faut donc souvent faire preuve de souplesse. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, C. Souary