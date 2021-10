SNCF : l'UFC-Que Choisir a calculé combien nous perdons de temps dans le train

Des trains supprimés ou retardés, le phénomène est quotidien. Il suffit de tendre le micro devant la gare de Lille pour s'en apercevoir. "Prendre le train, c'est toujours le stress de savoir s'il y en a un, si on va arriver à l'heure, si on aura une place assise" ; "Ils annulent les trains, on ne sait pas trop pourquoi", se plaignent les passants. Des retards à prendre en compte, surtout pour aller au travail et éviter de se fâcher avec son patron. Dans la région, il manque parfois des conducteurs. Il faut ajouter à cela du matériel et des infrastructures vieillissants. Dans les petites gares, il faut souvent s'armer de patience. Eva, elle, attend depuis une heure. La région possède l'un des plus importants réseaux TER du pays, essentiels dans les zones rurales. Ces perturbations à répétition, beaucoup aimeraient les voir s'arrêter. La colère est d'autant plus forte que les usagers du TER sont très rarement dédommagés.