SNCF : quels voyageurs sont épargnés par la hausse des prix ?

Allez-vous payer plus cher vos billets de train ? Si vous prenez des OUIGO ou que vous avez la carte Avantage, vous ne serez à priori pas touché par la hausse. Par contre, les prix des TGV et des Intercités vont bien augmenter. Nous avons comparé pour plusieurs trajets les prix pratiqués par la SNCF lundi et mardi. Les plafonds maximum des billets ont été augmentés. Donc, si vous attendez le dernier moment pour acheter, le prix du billet sera plus cher qu'avant. En gare, même hausse sur les Intercités. Une voyageuse l'a remarqué ce mardi matin sur le Paris-Clermont. Pareil pour les trajets en TER, dont les prix sont fixés par les régions. Selon la SNCF, la hausse de prix touchera davantage les billets Business et les abonnements professionnels. Les conditions de remboursement et d'échange devraient aussi se durcir au 1er février. Mais la compagnie ferroviaire a lancé aujourd'hui et pour 48 heures une opération promotionnelle sur plus de 50 destinations dans l'Hexagone. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes