La SNCF s'organise pour le week-end

A la gare de Lyon, à Paris, plus de 300 000 personnes sont attendus dans les trains ce 29 décembre 2017. En tout, 1,22 million de personnes vont voyager en train pour le week-end, soit 30% en moins par rapport au week-end dernier. Même si les risques d'incidents sont moins importants, la SNCF décide de prendre des mesures. Notons que Guillaume Pepy a été convoqué au ministère des Transports suite aux pannes en série de la compagnie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.