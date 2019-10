SNCF : trafic interrompu entre Montpellier et Toulouse

Les intempéries dans l'Hérault n'ont pas été sans conséquence pour la SNCF. Elles ont provoqué la formation de trous impressionnants sur une trentaine de kilomètres, causant l'interruption du trafic entre Montpellier et Toulouse. Des dégâts qui entraînent des travaux importants et longs. Si tout va bien, le trafic sera rétabli à la fin du mois de novembre 2019. En attendant, 20 000 voyageurs doivent s'adapter à la situation tous les jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.