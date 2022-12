SNCF : un Noël encore plus compliqué que prévu

Pour Anthony c’est un week-end de fête gâché. Son train est annulé. Il finira quand même par rejoindre ses proches à Angoulême (Charente) après six heures de bus, mais qui sera trop tard pour le réveillon. Victoire et Charlotte, elles, ont beaucoup hésité à prendre leur train pour Bordeaux ce jeudi matin. Certes, il est maintenu, mais celui du retour est supprimé. Pour passer Noël en famille, dimanche, elles devront rentrer en avion pour 50 euros de plus, une somme pour deux étudiantes. La grève bouleverse le programme de dizaines de milliers de voyageurs. Pour ce vendredi : deux TGV sur trois circuleront en moyenne, trois Ouigo sur quatre et la moitié des TER. Cette situation devrait se compliquer samedi et dimanche avec trois TGV sur cinq seulement. Alors que les trains sont complets, certains espèrent encore obtenir un billet à quelques heures du réveillon. Ce week-end, un chef de bord sur deux ne travaillera pas. Une grève à Noël, c’est comme une impression de déjà-vu chez certains voyageurs. En 20 ans, la SNCF a été quinze fois en grève au mois de décembre. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Prez, F. Petit