SNCF, un plan pour passer l'hiver

Il pourrait avoir moins de trains cet hiver pour faire des économies d'énergie. La piste n'est pas confirmée pour l'instant, mais pour les travailleurs croisés ce lundi matin, elle serait bien trop contraignante. Pénaliser le moins possible les voyageurs tout en baissant sa consommation, c'est tout l'enjeu pour la SNCF. La compagnie utilise à elle seule jusqu'à 2% de la production d'électricité dans l'Hexagone. C'est l'équivalent des besoins en énergie de Paris et Marseille réunis. L'une des pistes est de développer l'écoconduite des trains. Une pratique très efficace. Elle permet d'économiser 10% d'énergie sur la circulation d'un TGV et jusqu'à 30% pour celle d'un TER. "L'écoconduite adaptée à un train, c'est exactement comme avec votre voiture. Quand on est en descente, on peut utiliser son frein à moteur et arrêter d'accélérer", explique Noémie Bercoff, directrice générale adjointe d'Egis. Contactée ce lundi matin, la SNCF nous confirme développer cette pratique et exclut déjà une autre piste : celle de réduire la vitesse des trains. Cette dernière est trop pénalisante pour les usagers. L'entreprise s'engage aussi à consommer moins dans ses bâtiments et bureaux. En-dehors de tout ce qui touche les clients, ils sont prêts à participer à l'effort. La SNCF présentera ses pistes au gouvernement, comme toutes les entreprises françaises qui doivent atteindre l'objectif commun : baisser de 10% leur consommation cet hiver. TF1 | Reportage J. Corbillon, J. Coulais, V. Gauqueliun