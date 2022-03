SNCF : un rapport parlementaire accablant

Le rapport parlementaire sur notre système ferroviaire est particulièrement sévère. Il serait trop coûteux et pas assez performant. Avec l'arrivée de la concurrence étrangère, les sénateurs demandent que la SNCF se remette rapidement sur les rails. Dans le pays, il faut trois fois plus d'agents pour faire rouler un train que chez nos voisins européens. Les parlementaires préconisent donc de réduire les effectifs de 2% par an et la création d'une commande centralisée du réseau. Autre piste : développer un nouveau système de signalisation qui permettra de faire circuler plus de trains par heure, que ce soit pour transporter des marchandises ou des voyageurs. Cette modernisation du réseau coûterait 35 milliards d'euros mais générerait une économie de dix milliards par an. Un investissement indispensable selon les sénateurs, car l'âge moyen de nos réseaux ferrés est de 29 ans contre 17 ans en Allemagne. Ils invitent l’État à investir directement dans la modernisation de notre réseau ferré notamment sur les petites lignes. TF1 | Reportage J.Roux, E.Berra