SNCF : un retour à la normale après trois jours de pagaille

Après trois jours de grève à la SNCF, la situation s'améliore sur l'ensemble du réseau national ce 21 octobre 2019. Néanmoins, des problèmes subsistent avec des Intercités et des trains régionaux. C'est notamment le cas à Caen, Clermont et Marseille. Les voyageurs comprennent le désarroi des agents de la compagnie ferroviaire après l'accident du 16 octobre 2019, sans pour autant cautionner leur façon de s'exprimer. En attendant que tout rentre complètement dans l'ordre, chacun s'adapte.