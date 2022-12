SNCF : une grève peut en cacher une autre

À Lyon (Rhône), en plein heure de pointe ce mercredi matin, on voit qu'il y a peu de monde sur les quais de la gare. La grève oblige les usagers à plutôt miser sur les bus. Cependant, il fallait s'armer de patience malgré les températures hivernales. Ici, un train sur deux est annulé. Alors une mère de famille, qui veut rejoindre son fils à Aix-en-Provence, opte pour une solution moins risquée, le covoiturage. "Au lieu d'arrivée à huit heures et demie à Aix, je vais arriver vers midi", nous confie-t-elle. À Dijon (Côte-d'Or), la grève est peu suivie, sauf pour les trains qui vont à Lyon. Ils sont quasiment tous supprimés. Et pour les rares chanceux qui partent, on s'inquiète pour la suite. Mais rassurez-vous, un retour à la normale est prévu dès jeudi. À Montpellier, huit trains sur dix circulent. La grève est aussi peu suivie, mais fait suite au mouvement social du week-end dernier. L'objectif pour les syndicats, c'est de mettre la pression sur la direction à l'approche de Noël. En effet, des préavis de grève sont déposés pour les trois week-ends des vacances de fin d'année. TF1 | Reportage A. Basar